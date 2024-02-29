طائرات القوة الجوية العراقية تباشر بنقل المساعدات الى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

2024-02-29 10:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن نقل طائرات القوة الجوية شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "طائرات القوة الجوية العراقية، باشرت صباح اليوم، بنقل المساعدات الانسانية الى اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان".

وأوضحت، أن "رحلتان جويتان انطلقت من بغداد (قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية) الى لبنان، لإيصال هذه الشحنة من المساعدات الى إخواننا الفلسطينيين اللاجئين في لبنان".