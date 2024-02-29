رئيس اللجنة الأولمبية يوجه بوضع دراسة متكاملة لعمل فروع المحافظات

2024-02-29 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه رئيسُ اللجنة الأولمبية الوطنية العراقيّة عقيل مفتن، بعمل دراسة متكاملة عن عمل كل فرع من فروع اللجنة في المحافظات ، جاء ذلك خلال استقباله رئيس فرع اللجنة الأولمبية في محافظة كركوك حربي خالد.

وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئاسة اللجنة الأولمبية وأعضاء المكتب التنفيذي يسعون جاهدين للنُهوضِ بالعمل الأولمبي الوطنيّ، ومتابعة ودعم جميع الفروع في المحافظات ، مشدداً على ضرورةِ عمل دراسةٍ متكاملةٍ لكل فرعٍ عن عمله في كل محافظة، فضلاً عن متابعةِ الاتحادات وأنشطتها، وتقديم الدعم اللازم بغية تحقيق الأهداف المرسومة".