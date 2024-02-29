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رئيس اللجنة الأولمبية يوجه بوضع دراسة متكاملة لعمل فروع المحافظات

رئيس اللجنة الأولمبية يوجه بوضع دراسة متكاملة لعمل فروع المحافظات
رئيس اللجنة الأولمبية يوجه بوضع دراسة متكاملة لعمل فروع المحافظات
2024-02-29 10:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه رئيسُ اللجنة الأولمبية الوطنية العراقيّة عقيل مفتن، بعمل دراسة متكاملة عن عمل كل فرع من فروع اللجنة في المحافظات ، جاء ذلك خلال استقباله رئيس فرع اللجنة الأولمبية في محافظة كركوك حربي خالد.

وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئاسة اللجنة الأولمبية وأعضاء المكتب التنفيذي يسعون جاهدين للنُهوضِ بالعمل الأولمبي الوطنيّ، ومتابعة ودعم جميع الفروع في المحافظات ، مشدداً على ضرورةِ عمل دراسةٍ متكاملةٍ لكل فرعٍ عن عمله في كل محافظة، فضلاً عن متابعةِ الاتحادات وأنشطتها، وتقديم الدعم اللازم بغية تحقيق الأهداف المرسومة".



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