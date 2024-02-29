"ضغط أمريكي" يمنع ميسي من المشاركة في الأولمبياد

2024-02-29 10:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن صعوبات تحوم حول مشاركة ليونيل ميسي نجم انتر ميامي في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب بلاده، بسبب "ضغوطات" يتعرض لها النجم الأرجنتيني، فضلا عن انطلاق بطولة كوبا أمريكا في حزيران المقبل.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى أولمبياد باريس، بعد الفوز على البرازيل، بهدف دون رد، في نهائي بطولة كوبا أمريكا تحت 23 عاما.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ميسي سيواجه ضغطا من إحدى الشركات الراعية للدوري الأمريكي، ومسؤولي المنافسة نفسها، للبقاء مع ناديه.

في الوقت ذاته، من المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا في 21 حزيران/ يونيو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في 14 تموز/ يوليو في ميامي.

وفي حالة وصول الأرجنتين إلى النهائي، سيعود ميسي بعد ذلك إلى إنتر ميامي للمشاركة في كأس الرابطة، التي تنطلق في 26 تموز/ يوليو المقبل.

ويشارك إنتر ميامي في بطولة كأس الدوريات، التي ستنطلق في نفس يوم بداية منافسات كرة القدم في الأولمبياد.

وستنتهي الأولمبياد يوم 11 آب/ أغسطس، بينما تستمر بطولة كأس الدوريات حتى 25 من الشهر نفسه، وبالتالي يمكن لميسي المشاركة في الأولمبياد، قبل العودة إلى الأدوار الإقصائية في الكأس.

لكن ذلك الأمر لن يلقى ترحيبا من الشركة الراعية لبطولة الكأس، التي تأمل وجود ميسي بكافة أدوار البطولة.