أسعار الذهب في بغداد وأربيل اليوم

2024-02-29 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 429 الف دينار، وسعر الشراء 425 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 399 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 395 ألفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الف دينار و440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 الف و 410 الاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 502 الف دينار، وعيار 21 بيع 442 الف دينار، وعيار 18 بيع 382 الف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات