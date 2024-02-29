عودة خطوط الكهرباء الايرانية الى ديالى بعد انقطاع ليومين

2024-02-29 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية كهرباء ديالى، يوم الخميس، بعودة خطوط الربط الايرانية للكهرباء بالمحافظة إلى الخدمة بعد يومين من الانقطاع.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "خطوط الربط الكهربائي القادمة من إيران ميرساد وسيربل زهاب عادت الى الخدمة في ديالى بعد توقفها بشكل مفاجئ من المصدر أول أمس الثلاثاء".

وأضاف أن "ساعات التجهيز ستعود تدريجيا كما كانت، حيث سيشهد واقع الكهرباء في المحافظة تحسنا خلال الساعات المقبلة".

وأفاد مصدر في مديرية كهرباء ديالى ، أول امس الثلاثاء، بخروج الخطوط المستوردة من إيران عن الخدمة وتراجع ساعات التجهيز في المحافطة.

تزامن ذلك مع توقف الغاز الإيراني المورد "بشكل كامل" إلى العراق ، مأ ادى إلى تحديد أحمال الوحدات التوليدية للمنظومة وفقدان ما يقارب (4000 الآف ميكا واط)، بحسب وزارة الكهرباء العراقية .