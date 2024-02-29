الدولار يواصل خسائره أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل

2024-02-29 11:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار ، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150900 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الأربعاء 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار.