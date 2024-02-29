مصدر لـ” ايرث نيوز” السوداني يوجه بالتنازل عن كل القضايا المرفوعة ضد المدون ياسر الجبوري

2024-02-29 11:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس ، بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد المدون والناشط ياسر الجبوري. وقال مصدر مطلع لـ “ايرث نيوز”، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالتنازل عن كل القضايا المرفوعة ضد المدون والناشط ياسر الجبوري”.

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