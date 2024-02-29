2024-02-29 11:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب، صوت على اختيار بغداد، عاصمة للثقافة الرياضية. وذكرت الوزارة في بيان أن “أعمال مجلس إدارة صندوق الانشطة الشبابية والرياضية، واعمال المكتب التنفيذي (70) لمجلس وزراء الشباب العرب، وكذلك اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (47) تتواصل في القاهرة”. وأضافت أن “رئيس وفد […]

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