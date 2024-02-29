رئيس الوزراء: التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيوفر مقومات تنفيذ المشاريع

2024-02-29 11:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيوفر مقومات تنفيذ المشاريع. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم رئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي”. وأضاف البيان أنه”جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع […]

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