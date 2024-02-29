اتحاد كرة الهدف للمكفوفين يختتم دورته التدريبية

2024-02-29 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – زيد غالب

اختتمت في قاعة نادي وسام المجد الرياضي ببغداد، الدورة التدريبية بكرة الهدف للمكفوفين، وبمشاركة عدد من مدربي اللعبة، بهدف الاطلاع على آخر مستجدات هذه الرياضة والنهوض بمستواها على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال رئيس اتحاد اللعبة سعد عبد المجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" هذه الدورة تهدف الى تغذية المدربين بالمعلومات واطلاعهم على الأساليب الحديثة التي تدعم عملهم ومشوارهم التدريبي وبالتالي ستعود بالفائدة الكبيرة على أنديتنا ومنتخباتنا الوطنية ".

وأضاف عبد المجيد أن"اتحاد اللعبة وجد المدربين بحاجة الى محاضر أجنبي لتطوير إمكانياتهم وقابلياتهم لذا تم اعتماد المحاضرين الإيرانيين افشين كريمي وهوشن شريعتي".

من جانبه أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة الهدف للمكفوفين صفوان فخري لـ(واع)، أن"إقامة هذه الدورة التدريبية الناجحة من قبل اتحاد اللعبة يعد بادرة جيدة في سبيل صقل المواهب الشابة من المدربين لا سيما وأن الدورة ضمت العديد من مدربي المحافظات"، مشيراً الى أن"هذه الدورة تسهم في نقل الخبرة والمعرفة الى لاعبي المحافظات من حيث التدريب والقانون وعلى الصعيدين العملي والنظري".