مجلس وزراء الشباب العرب يختار بغداد عاصمة للثقافة الرياضية

2024-02-29 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

صادق مجلس وزراء الشباب العرب على اختيار بغداد عاصمة للثقافة الرياضية لعام 2025.

وذكر بيان لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس أن" مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الـ(47) في العاصمة المصرية القاهرة ، صوت وصادق على اختيار بغداد عاصمة للثقافة الرياضية لعام 2025، إذ ستكون هناك أجندة مناسبة خاصة بالمناسبة من البرامج والأنشطة لمدة عام كامل، للاحتفاء ببغداد عاصمة للثقافة الرياضية".

وأضاف أن" رئيس وفد العراق وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، قدم مشروعاً يتضمن استضافة العراق لاجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومكتبه التنفيذي، ولجانه المعاونة للعام 2025، بعد غياب يزيد على ثلاثين عاماً ".