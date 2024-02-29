السوداني يعلن منح الأولوية للكوادر التربوية والتعليمية بالمدن السكنية الجديدة وقطع الأراضي

2024-02-29 12:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، منح الأولوية للكوادر التربوية والتعليمية في المدن السكنية الجديدة وقطع الأراضي.

جاء ذلك في كلمة، خلال حضوره الاحتفالية المركزية التي أقامتها نقابة المعلمين العراقيين بمناسبة عيد المعلّم.

وذكر السوداني في الكلمة، أنه سيتم منح الأولوية للكوادر التربوية والتعليمية في المدن الجديدة، وفي تلبية استحقاقاتهم من الوحدات والأراضي السكنية المخدومة بالبنى التحتية.

وأضاف أنه خلال مدّة قياسية، جرى تحريك المشاريع المتلكئة، وتم تشييد أكثر من 450 مبنى مدرسياً جديداً، وترميم وتوسعة أكثر من 2150 مبنى مدرسياً آخر.

كما أشار السوداني الى انه مازلنا مستمرين في مشروع الـ 1000 مدرسة، الذي ستكون نتائجه أفضل وأسرع، وكذلك دور صندوق العراق للتنمية في اختزال الوقت لسد النقص الكبير في الأبنية المدرسية.

وقال أيضا: سارعنا في إنهاء ملف المحاضرين المجّانيين، لرفد المدارس بجيل شاب يسدّ العجز في أعداد الكوادر التعليمية، بعد سنوات من التأجيل والانتظار.

وتابع السوداني بالقول: جرى اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، 2023- 2031 للارتقاء بجودة التعليم، ورفع قابليات أعضاء الهيئات التعليمية، عبر الإطلاع على آخر ما وصلت إليه النظريات العلمية والتربوية، وتلبية احتياجات سوق العمل.

وشدد على أنه "يجب التركيز على غرس القيم الأخلاقية والمبادئ التي يحملها شعبنا، الذي عرف عنه التكاتف والتآلف والتوحد في أحلك الظروف وأقساها".

وأردف بالقول، إنه بناء الإنسان يبدأ من المراحل العمرية الأولى، ومن المهم تعزيز الصحة النفسية والأخلاقية لديهم، ليكونوا جديرين بحاضر العراق ومستقبله.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، إنه في كل زوايا الإصلاح، ومحاربة الفساد، وخلق الفرص، والتنمية الاقتصادية، سنجد أن نهاية الخيط تصل بنا إلى قطاع التعليم.