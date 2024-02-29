أكثر من 30 ألف قتيل في غزة في ظل وضع إنساني مأسوي

2024-02-29 12:12:11 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة الخميس عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من أربعة أشهر، في ظل وضع إنساني مأسوي وخطر المجاعة مع استمرار المباحثات بشأن هدنة محتملة. وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة أن حصيلة هذه الحرب، وهي أساسا الأكثر حصدا للأرواح بين الحروب الإسرائيلية الخمس التي شهدها قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه عام 2007، تخطت 30 ألفا معظمهم من المدنيين. وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إنّ "عدد الشهداء تجاوز الـ30 ألفاً" بعدما وصل إلى المستشفيات ليل الأربعاء الخميس "79 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار