الثامنة تكشف ازدياد الضرائب والرسومات على مواطني اقليم كوردستان

2024-02-29 12:12:11 - المصدر: قناة الثامنة

ازداد فرض الضرائب والرسومات من قبل حكومة اقليم كوردستان على المواطنين، مما شكل عبئا كبيرا على دخلهم الاقتصادي. تعتبر حكومة اقليم كوردستان، الضرائب والرسومات، مصدرا للايرادات، فيما يرى معظم المواطنين انها تشكل عبئا كبيرا على معيشتهم. وبحسب احصائيات وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان للعام الماضي 2023، فقد ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الـ 12 عاماً الماضية بنسبة 621%، في حين يتم في الوقت الحاضر أخذ الضرائب والرسومات والايجار والعقوبات من المواطنين بطرق مختلفة تصل الى417 طريقة. زيادة الضرائب من قبل حكومة الاقليم دون مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين وقدراتهم المالية، شكلت عواقب اقتصادية وعبئاً كبيراً على كاهل المواطنين، وكما يقولون إن