صحة الأنبار تعلن خطة مشاريعها للعام الحالي 2024

2024-02-29 12:24:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليمي

أعلنت دائرة صحة الأنبار، اليوم الخميس، عن تفاصيل خطة مشاريعها في المحافظة للعام الحالي 2024 ، فيما أكدت أن هذه المشاريع تهدف إلى تطوير الواقع الصحي في المؤسسات الحكومية.

وقال مدير قسم المشاريع في دائرة صحة الأنبار، ياسر منير ديلان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم رفع عدة مشاريع مهمة تهدف إلى تطوير الواقع الصحي في مؤسساتنا ضمن خطة المشاريع للعام الحالي 2024، ومنها إكمال وتجهيز مراكز تخصصية مثل جراحة الأطفال والقسطرة وأمراض القلب ومركز زرع الكلى، وكذلك مشروع إنشاء مركز الكلى والأمراض البولية في الفلوجة ومركز الأورام، بالإضافة إلى مركز تأهيل بدني ومركز لأمراض الجهاز الهضمي".

وأضاف ديلان، أن "الخطة تضمت كذلك تأهيل مستشفى الرطبة العام، وإنشاء عدد من المراكز الرئيسة والفرعية، فضلاً عن تجهيز عدد من المراكز والمستشفيات بالأجهزة الطبية".

ولفت إلى أن "هناك مشاريع مقترحة أيضاً، منها برامج لاستقدام أطباء اختصاص للمناطق الغربية وبرامج تدريب مختلفة".