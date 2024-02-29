السوداني يوجه بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد المدون ياسر الجبوري

2024-02-29 12:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، بالتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد المدون والناشط ياسر الجبوري.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالتنازل عن كل القضايا المرفوعة ضد المدون والناشط ياسر الجبوري".

وكان موقع "آر تي ايه" الايرلندي ذكر، امس الأربعاء، أن قضية المواطن الايرلندي من أصول عراقية "ياسر الجبوري"، حركت اتصالات بين وزارة الخارجية الايرلندية وبين بغداد، فيما ظهرت قضيته على وسائل الاعلام، بعدما جرى اعتقاله اثناء مغادرته مطار بغداد في طريقه الى ايرلندا.

وقال التقرير الايرلندي، إن وزارة الخارجية الايرلندية "تراقب الوضع بالكامل وأنها تسعى للحصول على توضيح عاجل بشأن سبب احتجاز هذا المواطن الايرلندي في العراق، كما ان وزير الخارجية مايكل مارتن على تواصل مع عائلة الجبوري المحتجز في بغداد".

وبحسب التقرير، فإن "وزارة الخارجية والسفارة الايرلندية في عمان، تشاركان بنشاط في هذه القضية، بما في ذلك عبر الاتصالات الرسمية مع السلطات في بغداد"، مضيفة انه على "غرار كل هذه الحالات المشابهة، فإن وزارة الخارجية قامت بتعيين شخص مسؤول مكلف بقضية الجبوري للتواصل مع العائلة".



