2024-02-29 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انخفضت أسعار الدولار ، اليوم الخميس، مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد. وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين سعر صرف بلغ 150900 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي . بينما بلغت اسعار بيع صرف الدولار في محال الصيرفة والأسواق المحلية 152000 دينارا في حين بلغ سعر الشراء 150000 دينارا لكل 100 دولار.

ظهرت المقالة انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار في اسواق بغداد أولاً على ايرث نيوز.