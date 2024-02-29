2024-02-29 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضبط رئيس إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة في محافظة نينوى، بتهمة التجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة، وبيعها للمواطنين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون. وذكر بيان للهيئة، ورد” ايرث نيوز” انه تمَّ تنفيذ عملية الضبط بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، من خلال تأليف فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة نينوى؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ […]

ظهرت المقالة بتهمة الإضرار بالمال العام..النزاهة تضبط رئيس إحدى الجمعيات التعاونية فـي نينوى أولاً على ايرث نيوز.