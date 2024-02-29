2024-02-29 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، عن القبض على 3 إرهابيين وتدمير 7 مضافات لعصابات داعش في مناطق متفرقة. وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “في اطار جهود ابطال جهاز مكافحة الإرهاب في استئصال آفة الارهاب وتتبع كافة عناصر داعش الارهابي، تمكن ابطالنا بمجموعة عمليات منفردة من القاء القبض على […]

ظهرت المقالة جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 إرهابيين ويدمر سبع أوكار بمناطق متفرقة أولاً على ايرث نيوز.