2024-02-29 13:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة، اليوم الخميس، على ضرورة تطوير التشريعات النووية والإشعاعية وتعزيز الواقع الرقابي العربي، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة بين الدول العربية من أجل تعزيز البنية التحتية وبناء القدرات للهيئات الرقابية والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها من منظور رقابي . وذكر بيان لوزارة البيئة، ورد لوكالة ايرث […]

ظهرت المقالة مركز الوقاية من الاشعاع: تطوير القدرات الرقابية العربية لتعزيز البنى التحتية الاشعاعية أولاً على ايرث نيوز.