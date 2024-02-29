زيدان ومجلس محافظة بغداد يبحثان التعاون المشترك

2024-02-29 13:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، مع محافظ بغداد عمار القيسي أوجه التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي وعدداً من أعضاء مجلس المحافظة".

وأضاف أن "القاضي زيدان بارك خلال اللقاء لرئيس وأعضاء مجلس المحافظة تسنمهم المنصب الجديد"، مبيناً أنه "بحث معهم أوجه التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة".