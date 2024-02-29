الفياض يصل إلى قاعدة الحبانية الجوية في الأنبار

2024-02-29 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس، الى قاعدة الحبانية الجوية في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وصل اليوم إلى محافظة الأنبار وفور وصوله توجه الى قاعدة الحبانية الجوية وكان في استقباله قائد الحشد الشعبي في الأنبار سعد دواي البعيجي وقائد شرطة المحافظة اللواء الركن محمد رشيد".

وأضاف أن "هدف الزيارة جاء للاطلاع على الأوضاع الأمنية واحتياجات المقاتلين في الأنبار، فيما بحث خلال اللقاء مع قائدي الحشد وشرطة المحافظة تطوير الجهد الاستخباري".

وتابع أنه "تم التطرق خلال اللقاء أيضا إلى تعزيز الدور الأمني المشترك بين الصنوف المقاتلة وتطوير الجهد الاستخباري فضلاً عن التأكيد على الجانب الإداري لرفع الحالة المعنوية للمقاتلين فضلاً عن معالجة السلبيات والمعوقات التي من شأنها رفع كفاءة القطعات".