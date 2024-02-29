2024-02-29 13:30:02 - المصدر: واع

أنقرة – واع

وصل مُستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجيّ، اليوم الخميس، إلى مدينة أنطاليا التركيَّة.

وقال بيان لسفارة جمهوريَّة العراق في أنقرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مُستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجيّ، وصل اليوم والوفد المُرافق له، إلى مدينة أنطاليا التركيَّة للمُشارَكة في مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ الثالث، الذي سيعقد تحت شعار "إبراز الدبلوماسيَّة في منع الأزمات"، للفترة من 1-3 آذار، برعاية رئيس الجمهوريَّة التركيَّة رجب طيب أردوغان، وحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من أكثر من 100 دولة، لمُناقشة العديد من القضايا العالميَّة، بدءاً من تغير المناخ، والإرهاب، والأمن الغذائيّ".

وأضاف البيان، أن "مُشارَكة الأعرجيّ تأتي بناءً على الدعوة المُوجهة إليه من وزير خارجيَّة الجمهوريَّة التركيَّة هاكان فيدان".