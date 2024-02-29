2024-02-29 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، القبض على 3 إرهابيين وتدمير 7 مضافات لداعش في 4 محافظات.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "في اطار جهود ابطال جهاز مكافحة الإرهاب في استئصال آفة الإرهاب وتتبع كافة عناصر داعش الإرهابي، تمكن ابطالنا بمجموعة عمليات منفردة من القاء القبض على (٣) إرهابيين في مناطق متفرقة وتدمير سبع مضافات لعصابات داعش الإرهابي".

وأضاف البيان، ان "قطعات الجهاز شرعت بإلقاء القبض على احد اداريي داعش في محافظة كركوك"، مبينا انه "بعملية منفصلة لأبطالنا تمكنا من القاء القبض على عسكري في عصابات داعش في محافظة الانبار".

وتابع "تمكن ابطالنا ضمن عملياتنا في تتبع الإرهاب، من القاء القبض على آمر مفرزة عسكرية (سابقا) في ما كان يسمى ولاية الفلوجة، في العاصمة بغداد"، لافتا الى انه "وفي اطار واجباتنا في تفتيش وتطهير المضافات تمكنا من تدمير وتخريب (٧) مضافات وانفاق في محافظة نينوى".