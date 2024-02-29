2024-02-29 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، إلى محافظة الانبار للاطلاع على الأوضاع الأمنية وتطوير الجهد الاستخباري.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وصل إلى محافظة الانبار، اليوم، للاطلاع على الأوضاع الأمنية واحتياجات المقاتلين، فيما بحث مع قائدي الحشد وشرطة المحافظة تطوير الجهد الاستخباري".

وأوضح، أن "الفياض توجه إلى قاعدة الحبانية الجوية فور وصوله للانبار، وكان في استقباله قائد الحشد الشعبي في الأنبار سعد دواي البعيجي وقائد شرطة المحافظة اللواء الركن محمد رشيد".

وبين، أن "الحاضرين تطرقوا إلى تعزيز الدور الأمني المشترك بين الصنوف المقاتلة وتطوير الجهد الاستخباري فضلا عن التأكيد على الجانب الإداري لرفع الحالة المعنوية للمقاتلين فضلاً عن معالجة السلبيات والمعوقات التي من شأنها رفع كفاءة القطعات".