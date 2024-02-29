البصرة تحتضن بطولة العراق للمراكز التخصصية لبناء الأجسام

2024-02-29 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – ميثم الخفاجي

‏يقيم الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية، يوم غد الجمعة، في محافظة البصرة الفيحاء، منافسات بطولة العراق للمراكز التخصصية وتستمر على مدى يومين.

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد بناء الأجسام هشام الواني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" هذه البطولة تعد من أهم البطولات التي تدعم المراكز التدريبية للصالات الأهلية ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة وقوية من مختلف محافظات العراق على عهد البطولات السابقة"، مبيناً أن" اختيار محافظة البصرة لإقامة المنافسات جاء بسبب أجوائها المناسبة بالإضافة الى كونها مدينة ولّادة للأبطال ".

وأضاف الواني أن" اتحاد اللعبة قرر بعد اختتام البطولة منح فترة استراحة خلال شهر رمضان ومن ثم إقامة منافسات بطولة العراق لكافة الفئات (الفيزيك و الكلاسيك والبدي بلدينك) للشباب والمتقدمين والماستر، وسوف تقام البطولة في بغداد لمدة خمسة أيام ".

وتابع الواني أن" اتحاد اللعبة سيقيم معسكراً خاصاً للاعبي المنتخب الوطني استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا، وسيتم اختيار اللاعبين المشاركين من الفائزين الأوائل في بطولة العراق للمتقدمين ".