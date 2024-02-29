مبابي يطالب ريال مدريد بإبرام "صفقة عربية"

2024-02-29 14:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ذكر تقرير صحفي إسباني، أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وجه طلبا لإدارة ريال مدريد (فريقه الجديد المحتمل)، لتدعيم الصفوف قبل قدومه.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فان مبابي طلب من إدارة ريال مدريد، بذل المزيد من الجهد للتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن سان جيرمان.

ويرتبط حكيمي بعقد مع باريس سان جيرمان، حتى صيف 2026، علما بأنه يملك علاقة صداقة قوية مع مبابي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أفادت بأن إدارة ريال مدريد تسعى بالفعل لاستعادة خدمات حكيمي مرة أخرى، ولكن في صفقة مجانية، عقب نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وكان أشرف حكيمي قد انتقل إلى صفوف الفريق الباريسي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.

وتدرج اللاعب المغربي بين ناشئي ريال مدريد، وصعد للفريق الأول في أواخر 2017 قبل الرحيل إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2018 ومنه إلى إنتر عام 2020.

وينتهي عقد مبابي مع بي إس جي، بنهاية الموسم الحالي، وبات على أعتاب الانتقال لصفوف ريال مدريد، خلال الصيف المقبل بحسب العديد من التقارير الصحفية.

المصدر: كوورة