بعد ألمانيا وأمريكا.. العراق ثالث أكبر مستورد من تركيا خلال الشهر الماضي

2024-02-29 14:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الخميس، أن العراق حل بالمرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استيرادا من تركيا في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات التركية بنسبة 3.5%، وانخفاض الواردات بنسبة 22.0% على التوالي في يناير/ كانون الثاني 2024.

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصادرات التركية بلغت 19 مليار و 991 مليون دولار بزيادة 3.5%، فيما بلغت الواردات 26 مليارا و218 مليون دولار بانخفاض مليون دولار ونسبة 22.0% مقارنة مع يناير 2023".

واضافت، ان "ألمانيا هي الشريك الرئيسي للصادرات بمليار و 762 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بمليار و 224 مليون دولار، ومن ثم العراق ثالثا بمليار و97 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة رابعا بمليار و 22 مليون دولار، وجاءت إيطاليا خامسا بـ 999 مليون دولار"، مبينة أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 30.5٪ في كانون الثاني 2024".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.