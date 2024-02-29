طريق سبع البور يفتك بالمواطنين ومناشدات عاجلة للتدخل الفوري.. (صور وفيديو)

2024-02-29 14:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت منطقة سبع البور شمال محافظة بغداد، في مساء أمس الأربعاء (28 شباط 2024) فاجعة ذَهبَ ضحيتها مواطنون في حادث مروري مروع على ذراع دجلة فمنهم من فارق الحياة ومنهم لازال يرقد في المستشفى بين الحياة والموت.

وقال مصدر أمني لـ "بغداد اليوم"، "كان احد اسباب الحادث هو مرور عجلات الحمل الكبيرة التي لازالت تسلك هذا الطريق بالرغم من المطالبات الكثيرة من الاهالي بمنعهم من السير في هذا الطريق لكونه شارع ضيق (اتجاه واحد النزال فقط ذهاب واياب)".





وطالب الأهالي "الجهات المعنية بفتح شارع جديد يربط منطقتهم من جسر دوار التاجي الى شارع سبع البور الـ 60".

كما طالبوا عبر "بغداد اليوم"، "قيادة عمليات بغداد والقوة الماسكة للارض من آمر اللواء الخامس في الشرطة الاتحادية وآمر الفوج بمنع مرور تلك العجلات ذات الحمولة الكبيرة على هذا الطريق وتغيير مسارهم بطرق بديلة".

ودعوا أيضاً الى ان "يكون هنالك تدخل فوري لحل هذه المشاكل عن طريق التواصل مع المسؤولين في وزارة الاعمار والاسكان ومحافظة بغداد ومديرية الطرق والجسور ووضع حل جذري لهذا الشارع باضافة واستحداث شارع جديد للمنطقة التي يسكنها اكثر من 250 ألف مواطن ويربطهم بمركز محافظة بغداد من شارع 60 سبع البور الى جسر دوار التاجي".





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