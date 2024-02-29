رئيس الوزراء: البيئة الاستثمارية في العراق باتت واعدة ومرحبة ومفتوحة

2024-02-29 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ترحيب الحكومة بالشركات ذات الخبرة التقنية العالية، فيما أشار الى أن البيئة الاستثمارية في العراق باتت واعدة ومرحبة ومفتوحة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، وفد شركة ليماك التركية المتخصصة بمشاريع النقل والإنشاءات برئاسة مؤسس الشركة نهاد اوزدمير".

وأشار رئيس الوزراء، في مستهلّ اللقاء، إلى "الفرص الاستثمارية والتنموية التي يمكن للشركة أن تسهم بها في العراق، خاصةً في مجالات البنى التحتية ومشاريع النقل، وما يتصل بمشروعي طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، وكذلك مشاريع الطرق والجسور والمدن الصناعية في مختلف المحافظات".

وجدد التأكيد، على "ترحيب الحكومة بالشركات ذات الخبرة التقنية والتنفيذية العالية"، موضحاً أنّ "البيئة الاستثمارية في العراق باتت بيئة واعدة ومرحبة ومفتوحة، لاسيما بعد أن أخذت الإصلاحات المالية والإدارية والمصرفية مجراها، وتأهيل القطاع الخاص لعقد شراكات مثمرة مع الشركات العالمية".