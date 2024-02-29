فرنسا: نركز في تدريب القوات العراقية على ثلاثة محاور

2024-02-29 15:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أكد معاون رئيس أركان الجيش الفرنسي تيري غارتا، اليوم الخميس، تدريب الوحدات العراقية المشرفة على عمليات مواجهة عصابات داعش الإرهابية، فيما أشار الى أن التدريب يركز على ثلاثة محاور.

وقال غارتا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نحن ومنذ فترة طويلة جداً نساهم في تقديم تدريبات مهمة للقوات المسلحة العراقية، وتحديداً الوحدات التي تشرف على عمليات مواجهة عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف: "اليوم، نشهد حفل تخرج ضباط يعملون ضمن إطار الوحدات القتالية الصحراوية"، مؤكداً أن "هذا يعتبر مثالاً حياً على استمرارية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

وأوضح معاون رئيس أركان الجيش الفرنسي: "ركزنا حقيقة في هذا التدريب على أن ننقل خبراتنا إلى زملاء السلاح العراقي في مجال تطوير قدرات القناصين وإجلاء الجرحى خلال المعارك، وكذلك تعزيز قدراتهم الفنية في إدارة العمليات".