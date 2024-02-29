المحمداوي يعلن تخرج فوج الجزيرة الصحراوي ويكشف عن تجربة جديدة استخدمت بتدريباته

2024-02-29 15:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الخميس، تخرج فوج الجزيرة الصحراوي بعد 4 أشهر من التدريب، فيما كشف عن تجربة جديدة استخدمت في تدريباته.

وقال المحمداوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بحضور رئيس أركان الجيش والقادة والضباط، فضلاً عن رئيس أركان جيش العمليات الفرنسي وسفير فرنسا لدى العراق، انطلقت أعمال تخرج فوج الجزيرة الصحراوي".

وأضاف، أن "الفوج بدأت تدريباته منذ 4 أشهر تخصصياً ومهنياً مع مراعاة مسألة التكنولوجيا المتعلقة بالنواظير والطائرات المسيرة، فضلاً عن موضوع القناص والعمل بالصحراء".

ولفت إلى أنه "تم استخدام تجربة العمل كمجموعات وهي تجربة جديدة، وتمت في التنظيم مراعاة أن تكون المجموعة مكتفية بذاتها وتعمل بأداء الواجبات كمجموعة مستقلة".

وأشار إلى أن "هذا الفوج واحد من 5 أفواج صحراوية بقيادات يتسم عملها بالطبيعة الصحراوية"، مبيناً أن "الفوج الصحراوي المشكل هو فوج قيادة الجزيرة، وهناك أيضاً أفواج في الأنبار وغرب نينوى وصلاح الدين وكربلاء المقدسة".

وتابع أن "الفوج الأول تخرج، وستشهد الأيام المقبلة عملية إكمال التدريب لبقية الأفواج بإشراف معلمين فرنسيين وعراقيين".

وأكد أن "هذه التجربة ناجحة جداً كونها تقوم بتهيئة قوات مدربة كفوءة احتياطية للجيش العراقي من أجل القيام بمهام وواجبات مستقبلية".