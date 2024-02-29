2024-02-29 15:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رهنت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب "بخطوة".

وقال النائب عن الكتلة محمد الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب يتوقف على حصول اتفاق وتوافق ما بين القوى السياسية السنية"، مبينا انه "بخلاف ذلك لا يمكن انتخاب أي رئيس ولا يمكن لهيئة الرئاسة تحديد أي موعد وسط الخلاف السياسي".

وأكد الزيادي أن "حسم انتخاب رئيس البرلمان متوقف على حل الخلافات السنية – السنية وتقديم مرشح واحد من قبل هذه الأطراف، لمنع حصول أي انقسام في مواقف الكتل والأحزاب".

وأشار الى انه "حتى اللحظة لا بوادر لأي تفاهمات لتقديم مرشح واحد، والخلافات مازالت قائمة".

وفي وقت سابق، أكد تحالف الفتح، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرتقب سيكون خارطة طريق لانتخاب رئيس البرلمان الجديد.

وقالت النائب عن التحالف مديحة المكصوصي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الكل ينتظر ويرتقب ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان والشكوى بحق أحد المرشحين لهذا المنصب".

وفي (27 شباط 2024)، أفاد مصدر قضائي لـ"بغداد اليوم"، بأن "المحكمة الاتحادية أجلت البت بدعوى الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان الى الاول من نيسان المقبل لغرض التدقيق".