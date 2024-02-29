2024-02-29 15:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مفارز مديرية شرطة الكرخ ، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، القبض على متهم ارتكب جريمة تسليب في منطقة سبع البور شمال محافظة بغداد.

وذكر اعلام شرطة الكرخ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ذلك جاء بعد الاستخبار بوجود شخص تعرض لحالة تسليب دراجته نوع تكتك ومصاب في منطقة الرأس".

واضاف، البيان انه "على الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن دوريات قاطع نجدة سبع البور بتكثيف الممارسات الامنية والتجوال ضمن المنطقة للتوصل للجاني بالسرعة ، بإشرافه الشخصي و بمتابعة العميد مدير نجدة بغداد الكرخ".

واكد، ان "دوريات القاطع تمكنت من ملاحظة دراجة تكتك مسرعة يحاول سائقها الخروج من المنطقة، فيما تم غلق مخارج المنطقة ومطاردة التكتك وايقافها و ملاحظة آثار دماء عليها".

ولفت الى انه "القي القبض على المتهم واعترف بسرقتها"، مبيناً انه "تم احالته لمكافحة الاجرام لاستكمال إلاجراءات القانونية بحقه وفق القانون، و اسعاف المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج".