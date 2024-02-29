2024-02-29 15:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، إلقاء القبض على أكبر تاجر مخدرات غربي محافظة نينوى.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بواجبٍ مشترك واستناداً إلى معلومات استخبارية وبالتنسيق مع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تلعفر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثالث والسبعين، وبعد تعقب وأستدراج المتهم، تم نصب كمين محكم له وعلى إثره ألقي القبض على أكبر تاجر مخدرات في المنطقة، بعد مطاردته في إحدى المناطق التابعة إلى ناحية زمار غربي محافظة نينوى".

وأشار الى انه "تم ضبط الحبوب المخدرة والبالغ عددها (87500) ألف حبة مخدرة وكان وزنها (135) كيلو غرام داخل كراتين لأحد أنواع الأدوية (Relief) والبالغ عددها (175) كارتون".

وأوضح انه "تم تسليم المتهم والمضبوطات إلى الجهة المختصة بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



