مقتل واصابة ثلاثة عناصر موالين لحزب العمال بقصف تركي في سنجار

2024-02-29 15:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن طيراناً تركياً مسيراً استهدف عجلة تقل عناصر موالين لحزب العمال الكوردستاني غرب قضاء سنجار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة تركية استهدفت عجلة نوع (بيك اب نيسان دبل قمارة) كانت تتحرك من قضاء سنجار باتجاه طريق باب شلو (جبل سنجار)، مضيفا أن العجلة تعرضت إلى القصف غرب قرية الوردية.

وبين أن داخل العجلة (3) اشخاص تابعين إلى حزب العمال الكوردستاني pkk - وحدة حماية سنجار (اليبشه).

وأشار المصدر إلى أن أحد هؤلاء الثلاثة قتل على الفور والاثنان الآخران أصيبا بجروح جراء القصف، مؤكدا انه تم إخلائهم من قبل مفرزة تابعة إلى وحدة حماية سنجار.