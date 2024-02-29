بالأسماء.. حكام مباريات الجولة 17 في الدوري العراقي

2024-02-29 15:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - رياضة

أعلنت لجنة الحكام العراقية أسماء أطقم الحكام التي ستدير مباريات الجولة الـ17 من دوري نجوم العراق، التي تنطلق في وقت لاحق من ، اليوم الخميس (29 شباط 2024).

وتقام 4 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة 17؛ إذ سيتولى زيد ثامر قيادة مباراة نوروز والشرطة على أن يساعده كل من حيدر عبدالحسن وكرار عبدالكريم، فيما سيكون حامد علي حكما رابعا وأحمد عسكر حكما لـ VAR.

وسيدير مباراة أربيل وأمانة بغداد، مهند مناف كحكم ساحة على أن يساعده كل من واثق مدلل، كرار أحمد، بينما سيكون محمد كامل حكما رابعا وفيد كريم حكما ل VAR.

فيما سيقود حامد طلب مباراة الميناء ودهوك على أن يساعده أكرم علي وأمير ناجح، فيما سيكون علاء سالم حكما رابعا وواثق محمد حكما ل VAR.

ويختتم اليوم الأول من الجولة بمواجهة الطلبة أمام الحدود؛ حيث سيديرها سالم عامر ويساعده كل من حسين فلاح وكرار عبدالأمير وسيكون سجاد خالد حكما رابعا ومهند قاسم حكما ل VAR.

وتقام غدا الجمعة 5 مواجهات؛ حيث سيدير أحمد قاسم مباراة الكرخ أمام النجف على أن يساعده كل من علاء عبدالحليم وكرار نديم، فيما سيكون محمد صادق حكما رابعا وعلي أحمد شاكر حكما ل VAR.

فيما تضبط صافرة واثق محمد مباراة نفط ميسان والنفط على أن يساعده كل من رضا عباس وضياء غالب وسيكون حيدر عدوان حكما رابعا وأمجد كامل حكما ل VAR.

أما مباراة القوة الجوية ونفط البصرة سيدريها الحكم يوسف سعيد بمساعدة كل من أمير داود ووليد عبد سلطان،

فيما سيكون فيد كريم حكما رابعا وعصام فاضل حكما ل VAR.

ويقود مهند قاسم مباراة القاسم وكربلاء ويساعده كل من أحمد صباح وأكرم إسماعيل، فيما سيكون محمد صلاح حكما رابعا وسجاد خالد حكما لVAR.

وتقام مواجهة الكهرباء ونفط الوسط تحت قيادة الحكم أوميد مصطفى على أن يساعده كل من حسين كاظم وبريار قادر، فيما سيكون أحمد جمعة حكما رابعا ومهند مناف حكما ل VAR.

وتختتم الجولة بمباراة يوم السبت بين زاخو والزوراء ويقودها الحكم أحمد كاظم ويساعده كل من كرار عباس وظفر عباس، فيما سيكون ليث فرحان حكما رابعا وزيد ثامر حكما ل VAR.