2024-02-29 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قدم نادي زاخو الرياضي، اعتراضاً رسمياً لاتحاد الكرة للمطالبة بتغيير حكم الـ VAR زيد ثامر في مباراة الفريق أمام الزوراء. وقال مشرف الفريق طه الحكيم لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة النادي قدمت اعتراضاً رسمياً لاتحاد الكرة للمطالبة بتغيير حكم الـ VAR زيد ثامر”. وأضاف أن “الاعتراض جاء بسبب قرارات الحكم غير المنصفة والتي سبق […]

ظهرت المقالة نادي زاخو يعترض على أحد حكام مباراته أمام الزوراء أولاً على ايرث نيوز.