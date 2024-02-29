2024-02-29 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بعدما أدى القصف الإسرائيلي الذي استهدف دوار النابلسي شمال قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 100 مدني، وإصابة نحو 1000 آخرين، لوحت حركة حماس بوقف المفاوضات. وقالت في بيان اليوم الخميس، إن “المفاوضات ليست عملية مفتوحة على حساب دماء الشعب الفلسطيني”.كما حملت في بيانها، إسرائيل تبعات فشل المفاوضات بسبب استمرار جرائم الإبادة في قطاع غزة – […]

ظهرت المقالة وقف للنار 40 يوماً.. تفاصيل مسودة اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل أولاً على ايرث نيوز.