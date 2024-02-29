2024-02-29 16:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس ، إلقاء القبض على أكبر تاجر مخدرات غربي محافظة نينوى. وذكر بيان للمديرية ورد “ايرث نيوز”، أنه “بواجبٍ مشترك واستناداً إلى معلومات استخبارية وبالتنسيق مع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تلعفر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثالث والسبعين، وبعد تعقب وأستدراج المتهم، تم نصب كمين محكم […]

ظهرت المقالة القبض على أكبر تاجر مخدرات في نينوى أولاً على ايرث نيوز.