بعد التأجيل مرات عديدة.. حراك لحسم مصير "المدينة الأكبر" للزائرين شرق العراق

2024-02-29 16:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف رئيس ديوان الوقف الشيعي في ديالى مزهر التميمي، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن حراك لحسم مصير اكبر مدينة للزائرين شرق العراق.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع انشاء مدينة للزائرين قرب معبر مندلي الحدودي شرق ديالى طرح في 2018 "، مبينا ان "الازمات الاقتصادية وأسباب أخرى دفعت الى تأجيله اكثر من مرة الا ان هناك حراك للعتبة الحسينية من اجل المضي به واكمال إجراءات تمليك 31 دونم من الأراضي من اجل المباشرة به خلال عام 2024".

وأضاف التميمي، ان "المدينة والتي ستتألف من اقسام عدة، ستكون الأكبر من نوعها شرق العراق من اجل استقبال الزوار من شتى الدول الإسلامية لأداء الزيارات الدينية على مدار السنة خاصة الزيارات الكبيرة (في إشارة الى الاربعينية ومحرم و الشعبانية)".

وأشار الى ان "تحول ديالى الى نقطة مهمة في خارطة تدفق الزوار في السنوات الأخيرة ونجاحها في تامين مرور اكثر من نصف مليون زائر في زيارة الأربعين الأخيرة أعاد احياء مشروع مدينة الزائرين والتي ستشكل نقطة مهمة في تعزيز الدعم اللوجستي والتنظيمي في الزيارات الكبيرة".

ووفقاً للجهات الحكومية الرسمية، فإن مشروع مدينة الزائرين في مندلي يتطلب إجراءات طويلة وموافقة عدة وزارات لإنشائه والشروع به، فيما يطالب أهالي مندلي بخطة جادة لتأهيل منفذ مندلي وإنشاء مدينة الزائرين للخلاص من الواقع المعيشي والخدمي شبه المنهار.

وكانت هيئة المواكب الحسينية في ديالى، أعلنت الثلاثاء (22 آب 2023)، رفع قدرة معبر المنذرية مع إيران الى 50 ألف زائر يوميا.

وقال رئيس هيئة المواكب الحسينية في ديالى علي احمد طاهر لـ "بغداد اليوم"، إن" جهود المعابر الحدودية مع اللجنة العليا لإدارة زيارة الأربعين برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والتي بدأت قبل 6 أشهر من الان اثمرت عن رفع قدرة معبر المنذرية الحدودي شرق ديالى الى 50 ألف زائر يوميا".

وأضاف، أن "رفع قدرة المنذرية الى هذا العدد هو الأول بتأريخه وجاء نتيجة خارطة عمل اعتمدت 3 مسارات في اتجاه واحد"، مؤكداً أن "اجمالي الاعداد المتوقع عبورها في طريقهم الى العتبات المقدسة لأداء مراسيم زيارة الأربعين".

وأشار طاهر الى أن "اللجنة العليا لإدارة زيارة الأربعين اتخذت 7 مقررات مهمة في دعم مراسيم تدفق الزوار في قاطع ديالى أبرزها اليات نقلهم والساحة الدولية لتفويجهم صوب العتبات قرب الحدود الإدارية مع العاصمة بغداد بالإضافة الى نشر المواكب الحسينية قرب معبر المنذرية".



