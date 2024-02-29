الإعمار: أربعة مشاريع من حزمة فك الاختناقات ستنجز بالنصف الأول من العام الحالي

2024-02-29 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلنت دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، عن إنجاز أربعة مشاريع من حزمة فك الاختناقات المرورية ببغداد في النصف الأول من العام الحالي، فيما أشارت إلى أن مجسر قرطبة سيفتتح خلال نيسان القادم.

وقال مدير الدائرة، حسين جاسم الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العاصمة بغداد تشهد حركة كبيرة بالإعمار منذ بداية تشكيل الحكومة الحالية وتبنيها لموضوع ملف فك الاختناقات المرورية"، مشيراً إلى أن "هناك مشاريع دخلت الخدمة، ومشاريع أخرى تمت المباشرة بها، وهناك مشاريع تسير بوتيرة عالية جداً".

وأضاف، أن "الدائرة لديها 15 مشروعاً مستمراً، حيث سيتم إنجاز جزء كبير منها خلال أشهر قليلة"، مؤكداً "وجود أربعة مشاريع ستنجز خلال النصف الأول من العام الحالي، أو بداية النصف الثاني، منها مجسر قرطبة الذي أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيفتتح خلال شهر نيسان القادم، وستتوالى بعدها مشاريع أخرى مثل مشاريع القناة ومجسر الشالجية ومجسر عدن".

ولفت إلى، أن "جزءاً كبيراً من مشاريع فك الاختناقات المرورية ستنجز قبل نهاية العام الجاري، منها تقاطع 77 ومجمع المشن"، موضحاً أن "بعض المشاريع التي تحتاج الى وقت ستبقى لوجود تعقيد كبير في فقراتها".