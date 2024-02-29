2024-02-29 16:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر المئات من النازحين في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، تنديداً بقرار وزارة التربية الاتحادية بإغلاق مدارس النازحين وممثلية الإقليم في الإقليم، فيما بينوا أنهم مواطنون عراقيون ولأولادهم الحق بالتعلم في أي مكان بالعراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المئات من الطلاب النازحين في محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق تظاهروا مع ذويهم، اليوم، أمام مبنى ممثلية دائرة التربية التابعة للحكومة الاتحادية في دهوك احتجاجا على قرار وزارة التربية الاتحادية مدارس النازحين و ممثلية الوزارة في الاقليم نهاية العام الدراسي الحالي في المنطقة، ورفعوا شعارات تندد بالقرار.

وقال أحد منظمي التظاهرة في حديث لوكالة شفق نيوز "نرفض قرار اغلاق المدارس، ونحن مواطنون عراقيون ولأولادنا الحق بالتعلم في أي مكان في العراق".

من جانبه، عبر أحد أولياء الطلاب، وهو من أهالي محافظة نينوى، عن "قلقه واستيائه من القرار"، مشيرا إلى "أن هذه الأسر المحتجة تعيش في دهوك منذ سنوات والمدارس في المنطقة جيدة والكادر التدريسي متفان في عمله".

وأضاف أن "الموصل تعاني من نقص في عدد المدارس، ونفضّل البقاء في دهوك".

وكان العشرات من النازحين والمقيمين في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان تظاهروا ، في 22 شباط الجاري، تنديدا بقرار اغلاق ممثلية وزارة التربية الاتحادية.

وعاد العشرات من أولياء الأمور المقيمين والطلاب في مدينة أربيل، ونظموا، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية امام مقر الامم المتحدة ضد قرار وزارة التربية العراقية إغلاق ممثليتها في اقليم كوردستان

وقررت وزارة التربية الاتحادية العراقية، في 14 شباط 2024، إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الاتحادي بإغلاق مخيمات النازحين.

وحدد مجلس الوزراء الاتحادي يوم (30 تموز 2024) موعداً نهائياً لإغلاق المخيمات وعودة النازحين، بحسب كتاب لوزارة التربية الاتحادية وجهته إلى ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، واستناداً الى ذلك القرار، قررت وزارة التربية إغلاق ممثلياتها في المحافظات الثلاث.