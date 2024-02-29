النقد الدولي يؤشر انحسار معدلات التضخم واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية بالعراق

2024-02-29 16:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشّر صندوق النقد الدولي، "انحساراً ملحوظاً" في معدلات التضخم مما انعكاس ذلك على انخفاض أسعار الأغذية والطاقة اضافة الى استقرار سوق صرف العملات الأجنبية في العراق، حسبما أعلنته وزارة المالية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن وفدا عراقيا برئاسة وزير المالية طيف سامي، اختتم اليوم الخميس مباحثاته مع بعثة المادة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي في عمّان ، فقد جرى خلالها مراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققته الحكومة العراقية من تحسينات في مجال البنية التنموية والاستدامة المالية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

ونقل البيان عن الوفد تأكيده بأن الصندوق وعد بدعم البرامج التنموية للنهوض بالإدارة المالية العامة والتحول الرقمي وقطاعات المصارف والتقاعد والجمارك، وتعزيز جهود مشاركة القطاع الخاص من خلال المحفزات الاستثمارية والبنى التحتية وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى عزمه مواصلة المباحثات والمشاورات خلال الاجتماعات السنوية الدورية للصندوق.

وأضاف البيان أن بعثة الصندوق أشاد بـ"عودة النمو في القطاع غير النفطي بشكل قوي خلال 2023 مع انحسار ملحوظ في معدلات التضخم، وانعكاس ذلك على انخفاض أسعار الأغذية والطاقة".

ووفقا للبيان فإن البعثة "أشارت إلى التطورات الإيجابية من عودة عمليات تمويل التجارة الى مسارها الطبيعي واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في اعقاب تنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب على المدفوعات العابرة للحدود".

يشار إلى أن مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي هي اجتماعات ثنائية تجرى سنويا بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، ويقوم على إثرها فريق من خبراء الصندوق بلقاء البلد العضو وإجراء مشاورات رسمية مع المسؤولين فيه .