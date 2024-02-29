واشنطن تعرب عن قلقها من انتهاكات حرية الاعلام في اقليم كوردستان

2024-02-29 16:42:11 - المصدر: قناة الثامنة

اعربت القنصلية الاميركية العامة في اقليم كوردستان الخميس عن قلقها من الانتهاكات الاخيرة لحرية الاعلام في الاقليم. وقالت القنصلية في بيان انها قلقة من اعتقال صحفي وناشط في مدينة دهوك خلال الاسبوع الماضي، اضافة الى منع قنوات الاعلام من التغطية اثناء زيارة رئيس وزراء اقليم كوردستان الى حلبجة، بدوافع سياسية على مايبدو. واكدت القنصلية دعمها التطبيق الكامل لقانوني العمل الصحفي والحصول على المعلومات، وعدم تقييد حريات الصحفيين في اقليم كوردستان لانجاز اعمالهم الصحفية. واعتقلت السلطات الامنية في مدينة دهوك خلال الاسبوع الماضي الصحفي والناشط اميد بروشكي، فيما اعلنت مجموعة من الصحفيين في محافظة حلبجة عن منعهم من التغطية الاعلامية اثناء