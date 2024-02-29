مجلس محافظة النجف الأشرف يصوت على تسمية 8 لجان

2024-02-29 17:12:01 - المصدر: واع

النجف - واعصوت مجلس محافظة النجف الأشرف، اليوم الخميس، على تسمية 8 لجان من أصل 13 في جلسة استثنائية.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس محافظة النجف الأشرف صوت على تسمية اللجنة الأمنية ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والتعليم ولجنة الاستثمار ولجنة الإعمار ولجنة الطاقة و لجنة الصحة والبيئة ولجنة الخدمات.وأضاف، أن "المجلس لم يحسم أمر لجنتي البلديات و النزاهة؛ بسبب عدم التصويت عليهما بالأغلبية، بينما تم تأجيل التصويت على لجان الزراعة و القانونية و الشباب و الرياضة إلى الجلسة المقبلة.