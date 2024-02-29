مطار الموصل.. إدارة المطارات تبحث التصاميم النهائية لمنظومات الملاحة الجوية

2024-02-29 17:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحثت إدارة المطارات والملاحة الجوية، اليوم الخميس، التصاميم النهائية لمنظومات الملاحة الجوية في مطار الموصل.وقالت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية / قسم اتصالات الطيران عقدت برئاسة مدير القسم علي صلاح مهدي اجتماعاً موسعاً، مع وفدٍ ضم ممثلا من ديوان محافظة نينوى مدير التخطيط أزهر طه قاسم والملاكات الهندسية القائمة بأعمال التنفيذ في مطار الموصل الدولي".وأوضح مدير قسم الاتصالات- بحسب البيان- أن "الاجتماع سلط الضوء على بحث التصاميم النهائية لمنظومات الملاحة الجوية وتذليل العقبات التي تعتري سير تأهيل المطار"، لافتا، إلى أن "أبرز ما تمخض عن الاجتماع مفاتحة ديوان محافظة نينوى على بعض الملاحظات الفنية وتثبيتها والعمل عليها من قبل المحافظة كونها الجهة التي تتولى مهمام أعمال تنفيذ المطار".واضاف أن "الاجتماع عُقد بناءً على توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ومدير عام إدارة المطارات عباس البيضاني التي نصت على إيلاء المطارات الأهمية القصوى تزامناً مع استلام ملف إدارتها من قبل الوزارة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة فيها".