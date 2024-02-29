الزراعة: أصدرنا موافقات باستيراد 17 ألف عجل وارتفاع أسعار اللحوم غير مبرر

2024-02-29 17:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد سليمتصوير: ورد عبد الأميرأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن إصدارها موافقات والسماح باستيراد 17 ألف رأس من العجول من مناشئ عالمية معروفة إلى العراق، وفيما أشارت إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء غير مبرر، أكدت وضعها حلولا لهذا الموضوعوقال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية وليد محمد رزوقي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت الموافقة والسماح لإحدى الشركات بإدخال 17 ألف رأس عجل من المناشئ المعروفة وهي البرازيل والإكوادور وكولومبيا"، مؤكدة أنها "بمواصفات جيدة جداً وعالية الجودة".وأضاف، أن "طلبات الاستيراد لهذه المواشي ستزداد بشكل كبير نتيجة سماح وزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية ودائرة البيطرة بحرية الاستيراد من الدول المعروفة وسيكون هذا الموضوع مستمرا وسيساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار اللحوم لمستويات مقبولة بالنسبة للمواطن العراقي ".وأوضح رزوقي، أن "الارتفاع الذي تشهده الأسواق المحلية بأسعار اللحوم غير مبرر وبحسب إحصائيات فعلية أجرتها الوزارة فإن كلفة الكيلو غرام الواحد هي 10 آلاف دينار عراقي"، مؤكدا، أن "الإجراءات مستمرة للسيطرة على الأسعار".وفي نفس السياق، بين مدير عام دائرة الثروة الحيوانية، أنه" من خلال الإحصائيات التي ترد من مديريات الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية فأن إنتاج العراق من اللحوم تقريبا 320 ألف طن سنويا بينما الاحتياج الفعلي هو 580 ألف طن"، منبها إلى وجود عجز في الإنتاج مؤكد ومباشرة الوزارة بتطبيق خططها الإستراتيجية والتي ستغطي هذا العجز من خلال الاستيراد".وأشار رزوقي، أنه "وبحسب معهد بحوث الصحة المختص بالتغذية يجب أن يكون 12 كغم من اللحوم كافيا للمواطن العراقي سنويا بينما الإحصاءات الفعلية تبين أن المواطن العراقي يتجاوز الــ 20 كغم سنويا وأن معدل الاستهلاك العالمي للحوم هو 16 كغم للفرد سنويا".