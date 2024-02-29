وزير الكهرباء يرعى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تويوتا اليابانية

2024-02-29 17:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعرعى وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ‏تويوتا اليابانية؛ لتطوير شبكات وقدرات المنظومة الكهربائية.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المذكرة وقعت بحضور السفير الياباني وتنص على قيام الشركة اليابانية بتمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة ‏في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين ‏لتحديد قائمة المشاريع المقترح تنفيذها وأولوياتها".‏وتابع البيان، أنه "عقب إبرام مذكرة التفاهم عبر وزير الكهرباء عن تقديره الكبير لدور اليابان في ‏دعم العراق ومساهمة الشركات اليابانية في عمليات إعماره لاسيما في قطاع ‏الطاقة"، مجدداً "دعوته للشركات الاجنبية لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وتنفيذ ‏المشاريع المختلفة في قطاع الكهرباء". ‏‏وكان مجلس الوزراء قد خول الشهر الماضي وزير الكهرباء صلاحية توقيع مذكرة ‏مبادئ التعاون ‏بين وزارة الكهرباء وشركة (‏Toyota Tsusho Corporation‏) ‏بما ينسجم وخطة الوزارة والتخصيصات المالية ‏المتوفرة.