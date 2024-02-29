المندلاوي يهنئ الكوادر التربوية والتعليمية بعيد المعلم

2024-02-29 17:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الخميس، الكوادر التعليمية والتربوية بعيد المعلم.وقال المندلاوي في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "يُطيب لنا ونحن نحتفي بعيد المُعلم، أن نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات، وأن نعرب عن عميق شكرنا وعرفاننا، للكوادر التربوية والتعليمية، وما يبذلونه من جهود عظيمة واستثنائية في بناء الإنسان والانتصار على الجهل وإعداد جيل متمسك بمبادئه ومُحب لوطنه وحريص على صناعة غده المشرق بنور العِلم والمعرفة".وأضاف المندلاوي، "أننا في مجلس النواب حريصون أشد الحرص على دعم هذه الشريحة المعطاءة، عبر تشريع القوانين التي تخدم أهداف المسيرة التربوية والتعليمية، ونطالب الحكومة بتمكين الهيئات التعليمية والتدريسية من أداء مهامها، من خلال توفير احتياجاتها وتلبية تطلعاتها، فضلاً عن تنفيذ مشاريع إضافية لبناء المزيد من المدارس في عموم البلاد؛ وذلك للحاجة المتزايدة لها".